Niersexpress : Stellwerksstörung – Nordwestbahn sorgt für Ersatzverkehr

Geldern Fahrgäste des Niersexpress müssen zwischen Kempen und Geldern in Busse steigen. Wegen einer Stellwerksstörung können keine Züge fahren.

Wie eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn in Düsseldorf auf Anfrage mitteilte, konnte die Nachmittagsschicht in den Stellwerken Nieukerk und Aldekerk wegen kurzfristiger Krankmeldungen nicht besetzt werden. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Schichten wieder zu besetzen.“ Wann das gelingt und die Stellwerksstörung damit behoben wird, konnte sie am Montagnachmittag nicht sagen.