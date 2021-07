Neues aus der Kirchengemeinde St. Dionysius : Ehrung für Elisabeth Leurs vom Kirchenchor

Nieukerk Für 40-jährige Chorverbundenheit gab es eine Urkunde, Ehrenbrosche und einen Blumenstrauß. Corona machte die Arbeit der Sänger und Sängerinnen nicht leicht. Man wollte bald endlich wieder mit regelmäßigen Proben beginnen.

Durch die Pandemie wird auch der Kirchenchor St. Dionysius Nieukerk in seinem Tun stark ausgebremst. Normalerweise trifft man sich vor den Sommerferien zum gemeinsamen Grillen. Da das zur Zeit nicht möglich ist, wurde zum „Pfarrgarten-Plausch“ ins Pfarrheim Nieukerk eingeladen, um Informationen bei kühlen Getränken auf eine nette Art und Weise – und mit Abstand – zu übermitteln. In diesem Rahmen überreichte das Vorstandsteam Anita van Rißenbeck, Marianne Külkens und Klaus Viehmann, unter dem Beifall der anwesenden Sängerinnen und Sängern, ihrer zweiten Vorsitzenden Elisabeth Leurs die Jubiläums-Insignien bestehend aus Urkunde, Ehrenbrosche und einem Blumenstrauß für 40-jährige Chor-verbundenheit. Am Ende des heiteren Abends waren sich alle einig, dass das Gemein-schaftsgefühl durch solche Zusammenkünfte gestärkt wird, nicht aber davon ablenken sollte, schnellstmöglich wieder mit der regulären Probenarbeit zu beginnen, teilt der Kirchenchor mit.