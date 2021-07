Geldern : Zuwachs für den Fuhrpark des THW Geldern

Geldern Der Anhängers mit dazu passender Wechselbrücke ersetzt den 1969 aus Beständen der Bundeswehr übernommenen Zweiachsanhänger. Damit sind größere Transporte auch in Zukunft möglich.

Die Transportprobleme sind gelöst: Das THW Geldern freut sich über die Anschaffung eines Anhängers mit dazu passender Wechselbrücke, nachdem der 1969 aus Beständen der Bundeswehr übernommene Zweiachsanhänger ausgemustert werden musste. Der neue Ladungsträger bietet ein deutlich größeres Volumen und verfügt über eine mehr als sechsmal so große Nutzlast wie sein Vorgänger. Möglich gemacht hatte den Tausch die örtliche THW-Helfervereinigung. Unter Federführung des Geschäftsführers Stefan Dicks wurde ein gebrauchtes Fahrzeug angeschafft und größtenteils in Eigenleistung nach THW-Vorgaben aufgearbeitet. Durch eine großzügige Spende der Gelderner Volksbank an der Niers konnte zudem eine neue Dachplane besorgt werden. Nun wurde das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen „THW 89015“ an den kommissarischen Leiter des Gelderner Ortsvereins Klaus Lüstraeten übergeben. Der Vorstand der THW-Helfervereinigung dankt allen, die bei der Beschaffung, Aufarbeitung und Instandsetzung durch Spenden, Sachzuwendungen und handwerkliche Arbeiten beteiligt waren.