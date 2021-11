Politik und Verwaltung suchen nach einer Lösung : Container für Issums Schule?

Issum Eigentlich ein gutes Zeichen: Beide Grundschulen sind gut ausgelastet. Aber nun wird dringend mehr Platz benötigt. An- und Umbau sind erst in der Planung. Die St.-Nikolaus-Schule braucht jetzt eine Lösung für den OGS.

Die Worte der kommissarischen Schulleiterin sind eindrücklich und lassen keinen Interpretationsspielraum: „Wir haben keinen Fachraum mehr“, sagt Jessica Claassen. Insgesamt fehlen an der St.-Nikolaus-Schule in Issum 16 Räume. Aktuell ist es so, dass die Klassenräume auch noch für den Offenen Ganztag und den Verlässlichen Halbtag genutzt werden. Die Folge: Ständig müssen die Räume für die jeweiligen Bedürfnisse umgebaut werden. Für die kommissarische Schulleiterin steht fest: So geht es nicht weiter. Die Schüler brauchen mehr Platz. Die Raumnot kam nicht über Nacht. „Bereits im vergangenen Schuljahr hat die Schulleitung darauf hingewiesen, dass aus ihrer Sicht die räumlichen Einschränkungen nur befristet möglich sind“, heißt es in der Sachdarstellung der Gemeindeverwaltung.