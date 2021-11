Erweiterungsbau in der Unterilp : Regenbogenschule bekommt mehr Platz

Nur der Sandhaufen beim ersten Spatenstich hatte Symbolcharakter. Ansonsten heißt die praktische Aufgabe ab sofort: Mehr Raum schaffen für die Grundschüler. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Ende 2022 soll der Erweiterungsbau an der Moselstraße in der Unterilp fertig sein. Der Plan: 500 Quadratmeter für Lernen und Ganztagsbetreuung. Am Freitag begannen die Arbeiten – symbolisch mit dem ersten Spatenstich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Die Bauzäune sperren den westlichen Teil des Schulhofs bereits ab, auch der Bagger steht parat. Trotzdem hatte der Sandhaufen für den obligatorischen Spatenstich doch eher symbolischen Wert: Am Freitag ging die Arbeit offiziell los.

Die Grundschule Regenbogen in der Unterilp soll mehr Platz bekommen und erhält nun einen Erweiterungsbau, der für gut 500 zusätzliche Quadratmeter mehr sorgen soll. „Das ist ein positiver Termin für die Stadt, aber vor allem für die Jüngsten“, freute sich Bürgermeister Michael Beck über den nach dem Baustart an der Schulstraße im vergangenen Monat nun zweiten Spatenstich für Grundschulbauten. Es wird ein zweigeschossiger Bau entstehen, welcher im Obergeschoss zwei multifunktionale Klassenräume sowie einen Differenzierungsraum vorsieht, im Untergeschoss wird ein Mehrzweckraum für den OGS-Betrieb entstehen, der zur Mensa weiterentwickelt werden soll. Für die Barrierefreiheit wird ein Aufzug sorgen. Rund 300.000 Euro wird die Stadt aus Haushaltsmitteln der Schulpauschale beisteuern, knapp 500.000 Euro stehen noch aus dem Fördertopf „Gute Schule 2020“ parat. Dass sich der Startschuss über anderthalb Jahre verzögert hat, lag vor allem daran, dass Ausschreibungen in manchen Gewerken gleich ganz ohne Antwort geblieben seien, wie Beck berichtet. Mit dem Architekturbüro Eugen Bialon und der Tiefbaufirma Krasniqi liegen grundlegende Arbeiten nun ganz in der Hand von Heiligenhausern. Das Planerteam rechnet mit einer Fertigstellung im Dezember 2022.

INFO Aus der Chronik eines Schulstandorts 2007 wurde die Zahl zur Bildung der 1. Klasse an der Grundschule Unterilp mit erforderlichen 18 Kindern bei 17 Anmeldungen knapp unterschritten, das sorgte für eine Schulschließung. Bis 2016 stand das Gebäude zwar nie wirklich leer – unter anderem nutzte der Bürgerverein Unterilp das Haus und die Stadtranderholung war hier eine Weile beheimatet – doch der Stadtteil musste bis 2016 ohne Grundschule auskommen.