Sportschießen : SSG Kevelaer ist bereit für das Titel-Triple

Blumen für die Meisterschützen: Marco Suppini, Alexander Thomas, Coach Simon Janssen, Anna Janssen, Jana Erstfeld und Franka Janssen (v.l.). Foto: Heinz Spütz

Kevelaer Luftgewehr-Bundesliga Nord: Die SSG Kevelaer feiert vor eigenem Publikum in der Zweifach-Sporthalle zwei überzeugende 4:1-Erfolge. Vor ihrem Eintrag ins Goldene Buch erzielt Weltmeisterin Anna Janssen ein Traumresultat.

Die Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer hat im Deutschen Schützen-Bund längst schon Maßstäbe gesetzt. Seit Jahren betreibt der Verein mit professionell in Szene gesetzten Live-Übertragungen der Heimwettkämpfe in der Luftgewehr-Bundesliga Werbung für das Sportschießen. Und auch sportlich hat die Mannschaft um Coach Simon Janssen eine neue Bestmarke ins Auge gefasst. „Wir wollen als erste Mannschaft zum dritten Mal in Folge die Deutsche Mannschafts-Meisterschaft gewinnen. Das Triple ist unser Ziel“, sagt Janssen.

Auf dem Weg dorthin haben die Kevelaerer „Tiger“ am Wochenende in der heimischen Zweifach-Sporthalle im Schulzentrum Hüls die nächsten Schritte absolviert. In der fünften von insgesamt elf Wettkampf-Runden stand am Samstag als Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung das Prestige-Duell zwischen dem Gastgeber und dem SSV St. Hubertus Elsen aus Paderborn auf dem Programm. Beide Mannschaften hatten sich in den Jahren 2019 und 2020 jeweils im Finale gegenüber gestanden.

Bester Laune zeigte sich die zweifache Junioren-Weltmeisterin Anna Janssen im Gespräch mit Hallen-Moderator Ulli Potofski. Foto: Heinz Spütz

Unter Regie von Hallenmoderator Ulli Potofski und dem Applaus des eigenen Anhangs traten Anna Janssen, Franka Janssen, Alexander Thomas, Jana Erstfeld und Marco Suppini an die Schießlinie, um pro Schütze 40 Schuss in 50 Minuten möglichst in der „Zehn“ unterzubringen. Simon Janssen war sich vor dem Duell seiner Sache nicht so ganz sicher: „Man könnte meinen, dass der Heimwettkampf ein Vorteil für uns ist. Das ist aber nicht unbedingt so. Die gewohnten Abläufe vor einem Wettkampf stimmen nicht mehr, weil wir alle mit der Organisation beschäftig sind und uns von allen Seiten Fragen gestellt werden. Da geht die Konzentration eindeutig verloren.“

Doch im entscheidenden Moment war auf den Titelverteidiger Verlass. Der SSG-Vorsitzende Lambert Janshen und der fünffache Olympia-Teilnehmer Maik Eckhardt kommentierten das spannende Geschehen, das von sieben Kameras aus allen Perspektiven eingefangen wurde. Die Begegnung zwischen den beiden Titelaspiranten stand lange auf des Messers Schneide. Das spürten natürlich auch die Anhänger in der Halle und feuerten ihre Lieblinge mit lauten „Let’s go, Tigers, let’s go“-Rufen an. Am Ende durfte ein 4:1-Erfolg des Gastgebers gefeiert werden.

Doch ganz so deutlich, wie das Ergebnis klingen mag, war der Unterschied zwischen den beiden Spitzenteams nicht. Von insgesamt 2000 möglichen Ringen erzielten die Kevelaerer Schützen 1972; die Gäste aus Paderborn 1968. Beide Mannschaften blieben damit leicht unter ihren Möglichkeiten, die etwas bessere Tagesform gab den Ausschlag zu Gunsten der SSG Kevelaer. Als „Man oh the Match“ wurde anschließend Alexander Thomas ausgezeichnet, der mit 399 Ringen das beste Ergebnis des gesamten Duells beisteuerte. Zur Belohnung gab’s ein Gewehrfutteral. 398 Ringe erzielte die zweifache Junioren-Weltmeisterin Anna Janssen, die den Gastgeber eingangs in Führung gebracht hatte.

Bevor sich die 20-jährige Weltklasse-Schützin am Sonntag im Beisein von Bürgermeister Dominik Pichler ein weiteres Mal ins Goldene Buch der Stadt Kevelaer eintragen durfte, zeigte sie im Wettkampf mit dem SV Gölzau noch einmal ihr Ausnahme-Können. 400 von 400 möglichen Ringen – so schießt eine strahlende Weltmeisterin. Außerdem waren Alexander Thomas (399 Ringe), Olympia-Teilnehmer Marco Suppini (395) und die 18-jährige Franziska Driessen (395) am zweiten Kevelaerer 4:1-Erfolg des Wochenendes beteiligt. Lediglich Jana Erstfeld, die sich mit für ihre Verhältnisse mageren 389 Punkten begnügen musste, hatte im direkten Vergleich das Nachsehen.