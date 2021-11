Handball : „Arbeitssieg“: SV Straelen verbessert sich auf den dritten Tabellenplatz

Straelen Handball-Oberliga der Frauen: Nach einem kleinen Durchhänger sind die Grün-Gelben zurück in der Spur und schlagen den Rheydter TV mit 23:19.

Der Gegner war mit der Empfehlung von bislang vier Siegen angereist. Mit geduldigem Aufbauspiel und extrem kompakter Deckung machten die Gäste den Grün-Gelben das Leben schwer. Vor allem Straelens Torgarantinnen Zoé Daguhn und Marie van Bebber fanden nie wirklich ins Spiel. „Zum Glück hatte Mia Kurfürst einen Sahnetag erwischt“, lobte Floeth die 18-jährige Rückraumspielerin, auf deren Konto drei der ersten vier Straelener Treffer gingen. Am Ende war sie mit sieben Toren am Heimsieg beteiligt.

Dank einer kompakten Deckung mit einer gut aufgelegten Torhüterin Melanie Schumann ging der Gastgeber zunächst mit 3:0 in Führung. Rheydt kam anschließend über Gegenstöße besser ins Spiel und ging in der 23. Minute erstmals und zum einzigen Mal in Führung (7:6). Noémie Stangenberg und Mia Kurfürst sorgten für den nächsten Drei-Tore-Vorsprung der Grün-Gelben. Beim Gang in die Kabinen hieß es 12:11.