Karneval in Geldern : Melinda Bormann ist Gelderns Prinzessin

Karneval in Geldern

Geldern Im Refektorium hat die Karnevals-Kultur-Gesellschaft (KKG) Geldern die Zwölfjährige zur neuen Tollität ausgerufen. Sie übernimmt das Zepter von Victoria II.

Rund eine Woche vor dem traditionellen Datum 11.11. haben die Gelderner die närrische Jahreszeit eingeläutet. Im Refektorium klärte die Karnevals-Kultur-Gesellschaft (KKG) Geldern am Freitagabend die wichtige Frage: Wer wird die Tollität im 50. Jahr des Vereins? Gelderns neue Prinzessin heißt Melinda Bormann. Sie ist zwölf Jahre alt, wohnt in Sevelen und besucht die siebte Klasse des Gelderner Friedrich-Spee-Gymnasiums. Ihre Lieblingsfächer sind Latein, Englisch und Chemie.

Seit Anfang 2019 übt sie den Gardetanzsport in der Tanzsportabteilung der KKG Geldern aus, aktuell tanzt sie in der Gruppe der Drachen-Girlies. In der Session freut sie sich auf Besuche bei den befreundeten Vereinen und auf viele Auftritte mit ihren Drachen-Girlies. Sie hofft, dass alles wie geplant läuft.