Kultur im Altbierdorf : „Allerletzter Liederabend“ mit Rolf Pester in Issum

Issum Neben romantischen Liedern und Balladen von Schubert, Schumann und Loewe gibt es auch heitere Vorträge und Betrachtungen zu Leben und Tod.

Wer den allerletzten Liederabend mit Rolf Pester im evangelischen Gemeindehaus in Issum nicht verpassen möchte, der sollte sich den 9. Oktober vormerken. Im Jahr 1965 entstand durch Initiative von Rolf Pester in Issum ein neuer Kirchenchor, der später den Namen „Issumer Kantorei“ erhielt. Pester war noch neu in diesem Geschäft und bildete sich von 1967 bis 1971 am Konservatorium in Duisburg in Chorleitung und Gesang (Elisabeth Schmidt) weiter.