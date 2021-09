Jugendfußball : Rote Karte leitet Niederlage der Klever A-Junioren ein

Kreis Kleve Fußball-Niederrheinliga: Team um Trainer Thorsten Fronhoffs verliert 0:2 gegen FSV Duisburg. Mädchen des VfR Warbeyen eine Klasse für sich.

Der Nachwuchs des 1. FC Kleve findet in der Fußball-Niederrheinliga der A-Junioren, Gruppe 2, noch nicht so recht zu seiner Form. Das 0:2 (0:1) gegen den FSV Duisburg bedeutete die dritte Niederlage im vierten Saisonspiel. Die entscheidende Szene der Partie ereignete sich in der 39. Minute, als Schiedsrichter Martin Schädlich den Klever Jovan Bozan für eine Notbremse vom Platz stellte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Noah Abdeslam zum 1:0 für die Gäste. Ein Eigentor von Finn Tiemer (61.) besiegelte die Klever Niederlage. Nichtsdestotrotz sprach FC-Trainer Thorsten Fronhoffs seinen Schützlingen ein Kompliment aus: „Wir haben Mentalität und Leidenschaft gezeigt und auch mit zehn Mann noch aufopferungsvoll gekämpft. Duisburg war einfach cleverer und hat deshalb auch verdient gewonnen. Wir befinden uns noch im Prozess.“

Die von Detlef Remmers trainierten C-Junioren des FC Kleve erreichten bei der DJK Lowick ein 1:1 (1:1)-Unentschieden. Die Punkteteilung gehe in Ordnung, war sich der Klever Trainer sicher. „Das war das erwartet schwere Spiel. Wir haben jedoch sehr gut angefangen“, konstatiert Remmers. Bereits nach zwei Minuten brachte Benjamin Zulauf die Schwanenstädter mit 1:0 in Führung. Lowicks Frans Winkelmann glich in der 14. Minute aus. Nun wolle man sich voll und ganz dem kommenden Wochenende widmen, kündigt Detlev Remmers an. Dann trifft seine U15 im Kreisderby auf die C-Jugend des SV Straelen.

Die Straelener Nachwuchskicker wiederum mussten sich Schwarz-Weiß Essen mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Zwar war das Team von Benjamin Reetz nach 17 Minuten durch Finn Pokroppa in Führung gegangen, doch Lowick drehte in Durchgang zwei noch die Partie. „Das Ergebnis geht so in Ordnung. ETB war spielerisch sehr stark und hatte bestimmt 70 Prozent Ballbesitz. Wir haben nicht an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen können“, sagte Reetz.