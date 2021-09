Kunstausstellung in Geldern : „Herbst-Art“ feiert Jubiläum

Geldern Renate und Andreas Janicke waren auch im zehnten Jahr in Folge mit ihrer eigenen Kunstausstellung bei sich im Garten eine Bereicherung für das kulturelle Leben.

Auch in diesem Jahr veranstalteten Renate und Andreas Janicke wieder die „Herbst-Art“ auf ihrem Grundstück am Marktweg 96 in Geldern. Schon das zehnte Mal in Folge kann das Ehepaar auf eine erfolgreiche und vielfältige Ausstellung mit vielen zufriedenen Gästen zurückblicken.