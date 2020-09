Kabarett in Straelen : Kulturring Straelen startet neu mit Fatih Çevikkollu

Straelen „Fatih Morgana“ heißt das Programm des Kabarettisten Fatih Çevikkollu, mit dem der Kulturring Straelen in die neue Saison startet.

Mit seinem Programm „Fatih Morgana“ möchte Çevikkollu alle Gäste zum Perspektivwechsel einladen. Sein sechstes Solo-Programm widmet er dem Schein und dem Sein. Den Nachrichten und den Fake-News. Den Nullen und den Einsen. Rückt die ganze Welt nach rechts? Werden wir islamisiert? Was macht die Digitalisierung mit uns? Çevikkollu ruft in die Kammern hinein und sticht die Nadel in die Blasen. Die Aufteilung von Inländern und Ausländern war gestern. Heute unterscheiden wir zwischen digitalen Eingeborenen und digitalen Migranten. Es gibt weltweit mehr Zugang zum Netz als zu Toiletten. Nichts ist, wie es scheint.

