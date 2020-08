Bauprojekt in Straelen : Neu nachdenken über Kita am Alten Venloer Weg

Michael Traurig, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Foto: Maro

Straelen Die Freien Wähler Straelen haben im Ausschuss Erfolg mit ihrem Antrag, das Bebauungsplanverfahren aufzuheben. Bürger sollen früher mit ins Boot geholt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neue Entwicklung beim geplanten Kindergarten am Alten Venloer Weg. Die Freien Wähler Straelen teilen mit, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Planen und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung aufgrund ihres Antrags dem Rat einstimmig empfohlen habe, seinen Beschluss zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens am Alten Venloer Weg aufzuheben. Die Freien Wähler hatten auch verlangt, vor Einleitung eines neuen Verfahrens Planungsziele festzulegen, und die Stadtverwaltung aufgefordert, Alternativstandorte für einen Kindergarten mit drei Kindergartengruppen zu prüfen sowie weitere Flächen in die Prüfung einzubeziehen, die grundsätzlich für die Errichtung eines Kindergartens mit drei Gruppen in Frage kommen.

In den vergangenen drei Wochen haben die Freien Wähler Gespräche mit Anwohnern, Kindergartenbetreibern, Stadtverwaltung und Grundstückseigentümern geführt. Dabei sind sie zu dem Schluss gekommen, dass mehr Fragen offen waren als beantwortet wurden. So konnte von der Stadt keine Auskunft darüber gegeben werden, welche Kriterien der Kindergartenbetreiber an einen optimalen Standort hat, obwohl ein Anruf ausgereicht hätte, wie die Freien Wähler in der Sitzung berichtet hatten. „Es kann nicht unsere Aufgabe sein, bei Betrieben und Grundstückseigentümern anzurufen und die Angaben der Verwaltung zu verifizieren und dabei festzustellen, dass es Widersprüche gibt“, so Michael Traurig von den Freien Wählern. Christian Gier, für die Freien Wähler Mitglied im Bauausschuss, ergänzt: „Ich habe mit einem Grundstückseigentümer telefoniert und musste erfahren, dass anscheinend in den letzten Monaten keiner von der Stadt mit ihm gesprochen hatte und er sich gleichzeitig vorstellen kann, auf seinem Gelände einen Kindergarten zu

errichten.“ Diese Aussagen stünden aber im Widerspruch zu den Angaben der Verwaltung in den Unterlagen für die Politik.

Den Freien Wählern zeigt dieser Fall, dass sich bürgerliches Engagement in politischen Dingen lohnt und Politik und Verwaltung lernen müssen, die Bürger viel früher mit ins Boot zu holen und umfassend zu informieren. Zweitens könne es unter den Ratsfraktionen übergreifend einen Konsens geben, wenn man den politischen Diskurs sucht, sofern er konstruktiv und zielgerichtet ist.

Lesen Sie auch Kommunalpolitik : Anwohnersorgen wegen Straelener Kindergarten-Planung

Einen Wermutstropfen gibt es aus Sicht der Freien Wähler allerdings: Während die SPD als Partei mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gegangen ist, habe der SPD-Fraktionsvorsitzende gleichzeitig den Antrag gestellt, das Thema „Kindergarten“ und die Anträge der Freien Wähler vor der Wahl nicht mehr zu diskutieren. „Wir stellen uns die Frage, ob die SPD mittlerweile in zwei Lager zerfallen ist und wer noch den Ton angibt“, so Traurig.

(RP)