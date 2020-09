Arcen : Franz-Pfanner-Haus zeigt Arbeiten von Borek Šipek

Arcen Das Franz-Pfanner-Haus im Park Klein Vink in Arcen zeigt vom 6. September bis 18. Oktober Arbeiten des tschechischen Architekten und Designers Borek Šípek aus der Sammlung von Henny Weckx.

Šípek wurde bekannt für seinen ungewöhnlichen, farbenfrohen Stil mit prunkvollen Formen.Er gilt als Vater des „Neobarock“ in Architektur und Design. Obwohl Šípek als Architekt ausgebildet wurde, erlangte er weltweite Bekanntheit insbesondere als Designer von Glasskulpturen, aber auch von Möbeln und Porzellan. Seine Arbeiten sind in Museen in New York, Amsterdam, Paris und Prag ausgestellt. Er entwarf Designs für Unternehmen wie Alessi, Swarovski, Saint-Gobain und Rosenthal.

Nach seinem Studium Möbeldesign an der Prager Kunstakademie floh Šípek 1968 in den Westen. Er studierte Architektur in Hamburg, Philosophie in Stuttgart und promovierte an der Fakultät für Architektur der Technischen Universität Delft. 1983 eröffnete er ein Atelier in Amsterdam. Nach der Wende in seiner tschechoslowakischen Heimat 1989 eröffnete er ein Atelier in Prag und wurde Professor für Architektur an Universitäten in Prag und Liberec. Unter der Präsidentschaft von Václav Havel wurde er beauftragt, die mittelalterliche Prager Burg zu renovieren und neu zu dekorieren. Šípek hat mehrere internationale Auszeichnungen erhalten. Er ist 2016 verstorben.