Gastronomie in Straelen : Neues Restaurant im Zentrum der Blumenstadt

Straelen Im Gebäude Markt 30 hat Salvatore Manglaviti die „Antica Osteria“ eingerichtet. Jetzt wartet er nur noch darauf, dass die Corona-Schutzverordnung wieder Gäste erlaubt.

Salvatore Manglaviti wartet nur noch auf die entsprechende Lockerung in der Corona-Schutzverordnung, dann will er seine Gäste bewirten. Und zwar in seinem neuen italienischen Restaurant „Antica Osteria“ am Markt 30 in der Straelener Innenstadt. Das Ladenlokal hat wenige Monate leer gestanden und ist die erste Immobilie in der Straelener Innenstadt, die im Rahmen des „Sofortprogramms Innenstadt 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen zu einer reduzierten Miete für einen Zeitraum von zwei Jahren vermietet wird.