Bundeswehr im Kreis Kleve : Materiallager Straelen im grünen Bereich

Generalmajor Michael Hogrebe bei der Einweisung in den Bereich Fallschirmprüfung. Auf dem Gelände in Straelen werden Schirme für die verschiedensten Aufgaben instandgesetzt, geprüft und gepackt. Foto: Sven Dube Foto: Sven Dube

Straelen Die Bundeswehrliegenschaft in der Blumenstadt soll bis 2035 komplett umgestaltet werden. Unter anderem sind neue Lagerhallen geplant. Das sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze. Generalmajor Michael Hogrebe war zu Besuch.

Seit 1971 gibt es das Bundeswehrdepot am Quellenweg in Straelen. Zwischenzeitlich gab es Gerüchte um dessen Auflösung. Im Herbst 2007 war das. Damals gingen Berichte durch die Medien, wonach die Streitkräfte Teile ihrer Versorgung an private Firmen abgeben wollten. Es ging um einen Auftrag mit einem Volumen von vier bis fünf Milliarden Euro.

Was Nachdem in der Politik darüber diskutiert worden war, das etwa 158 Hektar große Areal zum Teil für Logistik zu nutzen, teilte im Juni 2015 die damalige SPD-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Kleve und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks mit, dass die gesamte Fläche in das Nationale Naturerbe aufgenommen wird. Seitdem ist die komplette Anlage der Natur überlassen.

Wo An der Bundesstraße 221 in Herongen befand sich über Jahrzehnte eine weitere militärische Liegenschaft. Sie wurde zunächst von der US-Armee genutzt, später von der Bundeswehr.

Der Verantwortungsbereich des Standortältesten am Luftwaffenstandort Kalkar/Uedem hat sich vergrößert. Umfasste dieser bislang nur die beiden Garnisonskommunen Kalkar und Uedem sowie Goch als ehemaligen Standort des Radarführungsdienstes der Luftwaffe, so gehört jetzt der gesamte Kreis Kleve dazu. Notwendig geworden war diese Erweiterung dadurch, dass durch die Reduzierung der Bundeswehr weite Teile des Kreises keinem Standort mehr zugeordnet waren.

Seit Oktober 2020 ist der Stellvertreter des Kommandeurs und Chef des Stabes Zentrum Luftoperationen, Generalmajor Michael Hogrebe, als Standortältester Ansprechpartner für die zivilen Behörden in seinem Zuständigkeitsbereich. Er koordiniert zum Beispiel die Hilfeleistungen der Bundeswehr bei Naturkatastrophen und schweren Unglücksfällen und ist damit das Bindeglied zwischen militärischen und zivilen Behörden. Gerade während der Amtshilfe der Bundeswehr im Rahmen der Covid-19-Pandemie hat sich die enorme Bedeutung einer zivil-militärischen Kooperation gezeigt. „Wir erzielen durch die Ausweitung des Verantwortungsbereiches deutliche Effizienzgewinne“, so Hogrebe.

Empfangen wurde er dort durch den Leiter der Betriebsführung und Kasernenkommandanten, Hauptmann Ralf Kremer. In einem kurzen Vortrag gab er dem Besucher aus Kalkar einen Überblick über die Struktur und die Aufgaben des Materiallagers, wo von der Unterlegscheibe bis zum Transporter eine Vielzahl an Versorgungsgütern lagert und auch aufbereitet wird. Rund 70 Mitarbeiter, der überwiegende Teil Zivilangestellte, stehen Hauptmann Kremer für seine Aufgaben zur Verfügung. Ein wesentlicher Auftrag des Straelener Lagers ist die Fallschirmprüfung. Schirme der Fallschirmjägertruppe der Bundeswehr werden hier instandgesetzt, geprüft und gepackt.

Nachdem die Liegenschaft in Strae­len lange von der Auflösung bedroht war, ist der Fortbestand des Lagers seit einigen Jahren gesichert. Das drückt sich unter anderem dadurch aus, dass Mitte der 2020er Jahre mit dem Neubau von Lagerhallen begonnen wird. „Ziel ist die komplette Neugestaltung des Lagers bis 2035“, so Hauptmann Kremer in seinem Vortrag. Erhalten bleiben damit nicht nur die Arbeitsplätze in Strae­len, sondern auch die Ausbildung. Denn im Materiallager wird unter anderem für den Beruf der Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet.