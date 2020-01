Mensch & Stadt : Ein Perfektionist im Karneval

Poelyck Bodo Heitbrede aus Poelyck ist der Prinz von Hartefeld. Ein Amt, das er bei allem Spaß an der Freud durchaus ernst nimmt.

Was wäre ein Prinz ohne seine Garde? Bei Bodo hat sich eine bunte Truppe zusammengefunden, die auch die Vielfalt seines Engagements in verschiedenen Vereinen zeigt. Wenn seine Schwiegertochter Diana Heitbrede und Jana van Bergen die „Bodo-Boys“ zum Training bitten, sind Männer aus Poelyck, Hartefeld und Vernum dabei. Auch der Orden von Bodo zeigt, wie wichtig ihm die Gemeinsamkeit der drei Orte ist. Er selbst, gebürtig aus Moers, war zunächst jahrelang Handballer, zuletzt beim TV Issum. Durch die eigenen Söhne kam er dann zum Fußball nach Vernum, trainierte dort 21 Jahre lang Jugendmannschaften. „Wir haben gemeinsam in dieser Zeit den Verein wirklich weiterentwickelt“, blickt er zurück. Seine Mitstreiter von Grün-Weiß lud er naturgemäß auch in seine Garde ein. Ganz wichtig ist ihm auch sein Kegelclub, denn die „Poelcksche Jonges“ kegeln seit 1981 immer noch in Originalübersetzung gemeinsam. In verschiedenen Positionen engagierte er sich auch in der Paulus-Bruderschaft. Und vor Jahren kam dann der Hartefelder Karneval hinzu. Damals war er übrigens selbst Teil der Garde, die Prinz Kasi I. begleitete. „Es ist ganz wichtig, dass wir kleinen Vereine uns gegenseitig unterstützen und zu den Veranstaltungen gehen. Sonst funktioniert das Ganze nicht und keiner bekommt mehr den Saal voll“, mahnt er zu mehr Zusammenhalt. Im Zivilleben ist Prinz Bodo I. übrigens bei der Arbeitsagentur beschäftigt, als Berater für Führungskräfte in der Regionaldirektion. Durch Zufall kam der gelernte Bergmann im Alter von 40 in die neue Laufbahn, leitete unter anderem auch die Geschäftsstelle Kamp-Lintfort/Rheinberg. Poelyck kennt er, seitdem er 17 ist und die Familie umzog. Hier widmet er sich gern Haus und Grundstück und freut sich über die große Familie mit den drei Söhnen, drei Schwiegertöchtern und mittlerweile drei Enkeln. „Bald sind es übrigens vier“, verrät Ulli Heitbrede, die den Offenen Ganztag in der St.-Antonius-Grundschule in Hartefeld leitet.