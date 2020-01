Närrischer Frühschoppen in der Dorfschmiede : Hartefeld feiert am Sonntag den Karnevalstrubel

Hartefeld feiert am Sonntag den Karnevalstrubel

Närrischer Frühschoppen in der Dorfschmiede

Hartefeld Bei der 15. Auflage ist auch das Gocher Prinzenpaar Johannes I. und Julia I. dabei.

Bereits zum fünfzehnten Mal lädt Blau-Weiß Hartefeld zum „Karnevalstrubel“ ein. Am Sonntag, 12. Januar, treffen sich die Jecken ab 11.11 Uhr im Saalbau der „Dorfschmiede“ an der Hartefelder Dorfstraße. Was geplant ist und wer kommt, erklärt Herbert van Stephoudt im Interview.