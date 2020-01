Treffen in Issum : Windenergie-Genossenschaft zu Gast bei Issumer Grünen

Die Windenergie stand im Blickpunkt (Symbolfoto). Foto: Julian Stratenschulte dpa

Alfred Soppe von der Bürger Energie Issum berichtete über die Entwicklung dieser Genossenschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der frisch gegründete Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen hatte zu einem offenen Treffen in die Gaststätte „Zur Erholung” in Oermten eingeladen. Als Gastreferent berichtete Alfred Soppe von der „Bürger Energie Issum“ in seinem Vortrag über die Entwicklung dieser Genossenschaft. Die vier Anlagen der Organisation konnten im Jahr 2019 über 30 Millionen kWh Strom erzeugen. Rechnerisch deckt dieser Ertrag den Strombedarf von etwa 10.000 Privathaushalten.

Seit der Inbetriebnahme der Windräder der „Bürger Energie Issum“ konnten, verglichen mit der Stromerzeugung durch Braunkohle, rund 50.000 Tonnen CO 2 vermieden werden. Es entstehe für die Bürger der Gemeinde eine hohe Wertschöpfung durch Ausschüttungen an die Anleger, erhebliche Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde Issum sowie durch Zuwendungen der genossenschaftseigenen Stiftung „Rückenwind Issum” für gemeinnützige Zwecke in der Gemeinde, erklärte Soppe die Vorteile. Der Planungsstand hinsichtlich der Schaffung weiterer Windräder wurde thematisiert und fachkundig die Fragen der Anwesenden beantwortet.