Jugendkultur in Straelen : Hip Hop gegen Drogen im „JuSt“

Straelen Nachwuchs-Rapper aus Straelen haben einen eigenen Song gegen Rauschgift aufgenommen.

„Beinahe“ heißt das Lied von Ricardo, Christopher, Joshua und Janis. Darin geht es um einen Jugendlichen, der an falsche Freunde gerät und denkt, Drogen könnten seine Probleme lösen. Beinahe gerät er auf die falsche Bahn, merkt dann aber, dass echte Freunde und Familie einem viel mehr geben können als Drogen. „Damit wollen wir zeigen, dass man immer gut nachdenken sollte, ob man so etwas macht. Viele Rapper nehmen Drogen, und einige Jugendliche kiffen und wissen nicht, wie schädlich das sein kann“, erklärt der 14-jährige Jannis Müller. „Und wenn was ist, sollte man sich immer an die Familie wenden.“