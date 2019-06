Kulturräume in Hückeswagen : Trommelei und Hip-Hop-Tanz

Hückeswagen In den Häusern an der Marktstraße ging es bisweilen durchaus auch lautstark zu.

Während es in den meisten Häusern an der Marktstraße bei den diesjährigen Kulturräumen insgesamt eher ruhig zuging, da etwa die Räumlichkeiten oder Malereien im Mittelpunkt standen oder vorgelesen wurde, gab es zwei Häuser, aus denen entweder laute Hip-Hop-Musik oder wildes Getrommel drangen. So etwa in der Nummer 43, gleich neben der Pauluskirche. Dort lud Miguel de la Loma, Musikschullehrer an der Radevormwalder Musikschule, zum afro-kubanischen Trommelkursus. Alle drei Termine waren sehr gut besucht, so dass manche Besuche auch im Hausflur stehenbleiben mussten. De la Loma hatte etwa zehn Trommelm mitgebracht und vermittelte auf kurzweilige Art Grundkenntnisse der Trommelei. Ebenfalls gut besucht waren die Hip-Hop-Tanz-Darbietungen im dafür ungewöhnlichen Ambiente des Friseursalons Milan an der Marktstraße 14. Wo sonst Haare geschnitten und Frisuren geföhnt werden, zeigten mehrere Jugendliche unter der Leitung von Waldemar Bartel, wie man sich geschmeidig zu grooviger Musik bewegt. Die Begeisterung für die coolen Hip-Hop-Mooves und Breakdance-Darbietungen, die an zwei Terminen präsentiert wurden, war trotz der stickigen Luft im Inneren sehr groß.