Volleyball : Corona-Virus: Saisonende für VC Eintracht Geldern

Geldern (him) Für die Spielerinnen des Volleyball-Regionalligisten VC Eintracht Geldern ist die Saison vorzeitig beendet. Der Deutsche Volleyball-Verband hat am Donnerstag beschlossen, den laufenden Spielbetrieb in den Dritten Ligen sowie den Regionalligen wegen der Gefahrenlage in Sachen Corona-Virus mit sofortiger Wirkung zu stoppen.

„Zum Wohle der Allgemeinheit haben wir uns auf eine Beendigung des Spielbetriebs verständigt“, teilte DVV-Präsident René Hecht mit. Davon nicht betroffen sind die unteren Spielklassen, die in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Landesverbände fallen.