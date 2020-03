Handball : Corona-Fall: TV Aldekerk sagt alle Spiele ab

Aldekerk (him) Corona-Virus-Alarm: Der TV Aldekerk hat am Donnerstagabend beschlossen, das für Samstag angesetzte Spiel in der Männer-Regionalliga bei der HG Remscheid vorsorglich abzusagen. Gleiches gilt für die Nachwuchsmannschaften des ATV, die in den Regionalligen im Einsatz sind.

Von Volker Himmelberg

Hintergrund ist ein bestätigter Corona-Fall in Kerken. Die Gemeinde hat deshalb alle Sporthallen zunächst bis einschließlich Montag für den kompletten Trainings- und Spielbetrieb geschlossen.

Das Spiel der Aldekerker Drittliga-Frauen gegen Fortuna Düsseldorf wäre ohnehin ausgefallen, da der Deutsche Handball-Bund den Spielbetrieb in sämtlichen Dritten Ligen für das kommende Wochenende aussetzt. Ob eine längere Pause droht, soll in den nächsten Tagen entschieden werden.