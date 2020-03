Verdacht auf Corona-Infektion : Friedrich-Spee-Gymnasium schließt bis Montag

Der Unterricht am FSG fällt für einige Tage aus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern stellt vorerst den Unterricht ein. Grund ist eine Corona-Infektion in der Familie eines Kindes. Auch andere Schulen treffen Vorsichtsmaßnahmen.

Am Friedrich-Spee-Gymnasium (FSG) in Geldern wird bis einschließlich Montag, 16. März, kein Unterricht stattfinden. Das meldete die Schule am Donnerstag. Grund sei der Coronavirus. Das Gesundheitsamt des Kreises Kleve habe der Schulleitung nahegelegt, das Gymnasium für einige Tage vorsorglich zu schließen.