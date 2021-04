Sperrungen wegen des neuen Kreisverkehrs in Geldern : Geldertor nur noch stadteinwärts befahrbar

Geldern Wer vom Ostwall/Südwall/Gelderstraße kommt, kann für die nächsten vier Wochen nicht mehr über das Geldertor in Richtung Friedhof oder Holländer See fahren. Auch der ÖPNV ist betroffen.

Das bedeutet konkret: Fahrzeuge können für die nächsten vier Wochen die Straße Geldertor nur noch in Richtung Innenstadt (also in Fahrtrichtung Ostwall/Südwall/Gelderstraße) befahren. Wer vom Ostwall/Südwall/Gelderstraße kommt, kann nicht über das Geldertor in Richtung Friedhof oder Holländer See fahren. Frei bleiben die Zufahrten zu den beiden Tankstellen. Offen ist hingegen nach wie vor der direkte Weg vom Ostwall in Richtung Südwall/Gelderstraße und umgekehrt. Erforderlich wird die Einbahnregelung aufgrund von Arbeiten an der Kreuzung Friedrich-Spee-Straße/Vogteistraße und im Bereich am Bollwerk. Dort wird nun der Neubau der Wasser- und Gasleitung durch die Stadtwerke in Angriff genommen. In diesem Zuge entsteht ebenfalls die planmäßig vorgesehene (barrierefreie) Querungshilfe, um Fußgängern und Radfahrern künftig ein sicheres Überqueren des Geldertors zur ermöglichen.