Gesundheitsstudio EMS-Athletics in Issum : „Erfolgskonzept“ statt Mitgliedschaft

EMS steht für Elektro-Muskel-Stimulation — man trainiert in einer Art Anzug, der Elektrosignale an die Muskeln sendet. Foto: EMS-Athletics

Issum In der Corona-Pandemie geht das Gesundheitsstudio EMS-Athletics in Issum, Rhede und Bocholt neue Wege. Mit jedem Kunden wird ein Ziel erarbeitet. EMS steht für Elektro-Muskel-Stimulation – statt auf der Hantelbank trainiert man in einem speziellen Anzug.

Fitnessstudios haben es während der Corona-Pandemie nicht leicht: Gemeinsam in einem Raum schwitzen ist schon lange nicht mehr möglich, die Trainingsstätten müssen seit Monaten geschlossen bleiben. Statt deswegen den Kopf hängen zu lassen, sah Klaudius Breitkopf darin eine Chance. Der Inhaber vom Gesundheitsstudio EMS-Athletics nutzte die Zeit, um ein komplett neues Konzept für seine Studios in Issum, Rhede und Bocholt zu erarbeiten. Das heißt: Bei EMS-Athletics kann man von nun an keine klassischen Mitgliedschaften mit Vertrag mehr abschließen. Stattdessen wird mit jedem Kunden ein individuelles „Erfolgskonzept“ erarbeitet. „Das ist revolutionär, so etwas gibt es bis jetzt noch nicht“, meint Breitkopf.

Auch schon vor Corona war EMS- Athletics kein Fitnessstudio im „klassischen“ Sinne. EMS steht für Elektro-Muskel-Stimulation – statt auf der Hantelbank trainiert man in einer Art Anzug, der Elektrosignale an die Muskeln sendet. Der Muskel zieht sich dann zusammen, was die Intensität des Trainings verstärkt. So werde der Muskel effektiver trainiert, Gelenke geschont, und die Trainingseinheiten sind kürzer. Im neuen Konzept wird für jeden Kunden individuell kalkuliert, wie viele Trainingseinheiten am effektivsten sind.

Info Kostenlose Workouts im Internet verfügbar Website www.ems-athletics.de Instagram ems4athletics Facebook ems-athletics E-Mail service@ems-athletics.de Bei Interesse an den kostenlosen Live-Workouts wird auf Anfrage der Link dazu verschickt.

„Durch die individuelle Herangehensweise ist der Erfolg für den Kunden garantiert“, erklärt Breitkopf. „Dadurch, dass die Mitglied­schaft wegfällt, ist der Kunde komplett flexibel, auch was zum Beispiel Urlaub angeht – die Trainingseinheiten verfallen nicht.“ Konkret sieht das neue Konzept so aus: Anstatt – wie im klassischen Fitnessstudio- Modell – einfach einen Vertrag abzuschließen und nach Eigenregie mit dem Training zu beginnen, wird bei EMS-Athletics zuerst ein umfangreiches Anamnesegespräch mit dem Kunden durchgeführt. „Wir erstellen dann einen Plan, wie das Ziel des Kunden bestmöglich erreicht werden kann“, erklärt der studierte Sportökonom. „Das muss nicht nur Gewichtsabnahme sein, wir setzen uns auch mit anderen Beschwerdebildern wie Rückenschmerzen auseinander.“

Klaudius Breitkopf, Inhaber vom Gesundheitsstudio EMS-Athletics Foto: EMS-Athletics

Das individuelle Konzept beinhalte dann nicht nur, wie viele Trainingseinheiten für das Ziel angemessen sind, sondern auch Ernährungspläne, regelmäßige Körperanalysen und Zugang zu einem Online-Portal mit passenden Videos und Rezepten. So könne man auch zu Hause und unterwegs trainieren. Um auch wirklich alle Kundenwünsche abdecken zu können, kooperiert EMS-Athletics mit anderen Fitnessstudios vor Ort, wo die Kunden klassische Trainings ohne den Elektro-Anzug absolvieren können. Außerdem gibt es fast rund um die Uhr die Möglichkeit, von den Trainern individuelle Betreuung in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel über WhatsApp. „Natürlich ist das ein größerer Aufwand, aber da steht man hinter und das macht man dann auch gerne, vor allem, weil man viel engeren Kontakt mit dem Kunden hat“, so Breitkopf. Und die Mehrarbeit lohnt sich: „Die Resonanz unserer Kunden bis jetzt ist einfach nur super, und wir haben auch schon neue Mitglieder dazugewonnen.“

Vor der Erarbeitung des neuen Konzepts sei die Stimmung in seinem zehnköpfigen Team eher bedrückt gewesen. „Natürlich wünscht man sich, wieder ganz normal mit dem Kunden arbeiten zu können“, erzählt der Inhaber, „aber wir geben alle unser Bestes und sind motiviert, so viel wie möglich online zu machen.“ Die Online-Präsenz kommt bei EMS-Athletics nicht zu knapp: Täglich postet das Team in den sozialen Medien, von Workout-Videos über Gewinnspiele für ein kostenloses Erfolgskonzept bis zur Live-Cooking-Session zum Mitmachen. „Wir wollen einfach so viel wie möglich Gutes tun. Bei so vielen Menschen bleibt die Gesundheit momentan auf der Strecke“, meint Breitkopf. Live-Teamsport-Stunden zum Mitmachen über Zoom bietet das Gesundheitsstudio beispielsweise komplett kostenlos an – „aus Solidarität“, so Breitkopf.