Fußball : SV Straelen kann sich neue Ziele stecken

Straelen Der Regionalligist muss sich bei 14 Punkten Vorsprung vor den Abstiegsplätzen längst keine Sorgen mehr um den Klassenerhalt machen. Am heutigen Mittwoch bestreitet er das Nachholspiel gegen den 1. FC Köln II.

Am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, holt Fußball-Regionalligist SV Straelen das Heimspiel gegen den 1. FC Köln II nach, das eine Woche zuvor wegen einer sechs Zentimeter hohen Schneedecke auf dem Kunstrasen im Stadion an der Römerstraße abgesagt werden musste. An das erste Duell gegen den Nachwuchs des abstiegsgefährdeten Bundesligisten hat der SVS keine gute Erinnerung. Er musste sich im Franz-Kremer-Stadion mit 0:2 geschlagen geben. Doch die Mannschaft von Trainer Benedict Weeks hat im Laufe der Saison mächtig dazugelernt, was sie zuletzt hinlänglich bewiesen hat. Sie wird dem 1. FC Köln II diesmal auf Augenhöhe begegnen können.