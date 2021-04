Kostenpflichtiger Inhalt: Kunstprojekt in Geldern : „Corona-Tränen“ am Kirschbaum

Klaus Boegel (l.) und Rainer Niersmann mit einer Glasträne im Innenhof des Gelderner Rathauses. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Der bildende Künstler Klaus Boegel will die Emotionen der Menschen in der Pandemie auf besondere Art und Weise kanalisieren. Ihre Botschaften kommen an einen speziellen Ort. Alte und moderne Technik spielen zusammen.