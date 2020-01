Bürgerforum in Geldern : Margret Voßeler-Deppe beim Seniorenbeirat

Bürgerforum in Geldern

Geldern (RP) Die Landtagsabgeordnete des Südkreises Kleve, Margret Voßeler-Deppe, kommt am Mittwoch, 29. Januar, in die Sitzung des Seniorenbeirats der Stadt Geldern.

Ab 10 Uhr wird Margret Voßeler-Deppe über ihre Landtagsarbeit und parlamentarischen Aktivitäten berichten sowie Einblicke in das Wirken einer Parlamentariern im Landtag NRW vermitteln. Daran anschließend sind Gespräche und Diskussionen über drei Themen vorgesehen, die für Geldern von Bedeutung sind.

1. Wohnungsbau in Geldern: Es fehlen zahlreiche Wohnungen, insbesondere öffentlich geförderter Wohnraum, dessen Mieten für Senioren, aber auch für jungen Familien kaum bezahlbar sind.

2. In der Pflege sind einige Probleme zu sehen: Sehr hohe Zuzahlungen in der Vollzeitpflege, Wartezeiten bei allen Pflegearten, die Anzahl der zu Pflegenden steigt, der Markt für das Pflegepersonal ist auch in Geldern leergefegt.