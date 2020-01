Archivgruppe des Heimat- und Verkehrsvereins Walbeck : Das Gedächtnis von Walbeck

Das Archiv sammelt Bücher, Berichte, Protokolle, Fotos und vieles mehr aus Walbeck. Dieses Bild zeigt Gerhard Geelen, der Drechsler im Spargeldorf war. Foto: Staatliche Landesbildstelle Niederrhein Düsseldorf

Die Archivgruppe des Heimat- und Verkehrsvereins sorgt für eine möglichst lückenlose Aufarbeitung der Geschichte des Dorfes.

Zu den Aufgaben des Walbecker Heimat- und Verkehrsvereins zählt auch die Förderung der Heimatpflege und die ist unverzichtbar mit der Einrichtung eines Archives über die Geschichte des Ortes verbunden. Schon vor über 20 Jahren begann der Verein mit dem Aufbau dieses Archives, doch Bücher, Fotos und Festschriften, die von Vereinen, Walbecker Bürgern oder aus Nachlässen zusammengetragen wurden, brauchten auch eine Bleibe. Im Jahre 1990 fand man zunächst einen Raum in der Volksbank.

Als dort Umbaumaßnahmen anstanden, mietete der Heimatverein Räumlichkeiten im alten Feuerwehrhaus an. Eine dritte Bleibe bot sich, auch weil die hohen Mieten den Verein belasteten, in der Gaststätte „Zur Friedenseiche“ an, die aber aufgrund des Verkaufes der Gaststätte im vergangenen Jahr endete. Wieder einmal war man auf der Suche nach geeigneten Räumen für das inzwischen schon recht umfangreiche Archiv. Als der Schulleiter der St.-Luzia-Grundschule, Christian Pentzek, davon erfuhr, bot er spontan einen großen leerstehenden Raum in seiner Schule, der nicht genutzt wurde, an. Nach Rücksprache mit dem Schulamt der Stadt Geldern, die dankenswerter Weise keine Einwände gegen eine solche Nutzung hatte, konnte im Frühjahr 2019 der vierte Umzug des Walbecker Archives in Angriff genommen werden.

Info Von J. Schopmans und Walter Kolb gegründet Historie Schon im Jahre 1927 gründeten Heimatdichter Jakob Schopmans und der kommissarische Bürgermeister ,Walter Kolb den Heimat- und Verschönerungsverein. Dem war nur eine kurze Existenz beschieden, zu einer Neugründung kam es 1934. 1951 lebte der Verein neu auf. Dann wurde es wieder still, ehe Helmut Schopmans ihn mit einigen Mitstreitern 1979 als Heimat- und Verkehrsverein belebte.

Inzwischen sind die Räumlichkeiten mit neuen Regalen und Möbeln eingerichtet. „Ich hoffe wir haben jetzt eine endgültige und dauerhafte Bleibe gefunden“, meinte Walter Seefluth. Personell sind die Walbecker Archivisten inzwischen gut aufgestellt, auch freut man sich darüber, dass auch einige Neubürger bei der Heimatforschung aktiv sind.

Die Walbecker Archivare: stehend (v.l.) Bernd Claßen, Peter Cox und Elmar Pentzek, am Tisch (v. l.) Paul Niersmann, Mechtild Kannengießer, Walter Seefluth und Klaus Juntermann. Rp-Foto: N.Prümen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Walter Seefluth, der Ansprechpartner für das Archivteam ist, hat noch eine Bitte an die Walbecker. „Wir machen allen Walbeckern und Vereinen das Angebot, alte Unterlagen hier zu archivieren und so auch einen zentralen Zugriff auf die Walbecker Geschichte zu ermöglichen. Originalunterlagen werden auf Wunsch natürlich zurückgegeben, wir haben hier die Möglichkeit, alles zu kopieren oder einzuscannen“. so Walter Seefluth. Für eine möglichst lückenlose Aufarbeitung der Walbecker Geschichte ist der Verein auf die Mitarbeit der Bevölkerung angewiesen. Auch finden sich oft noch in Nachlässen wertvolle Unterlagen, was auf den ersten Blick oft nicht so zu erkennen ist. In diesem Zusammenhang macht Walter Seefluth auch darauf aufmerksam, dass eindeutig private Dinge natürlich nicht weitergegeben werden.

Das Foto aus dem Buch „Infrastruktur“ des Heimatvereins Walbeck, verfasst von Paul Niersmann, zeigt ein Ochsengespann. Repro: seybert. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)