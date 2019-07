Städtebauförderung : Elf Millionen Euro vom Land für den Kreis Kleve

Kreis Kleve 10,97 Millionen Euro bekommen sechs Kommunen im Kreis Kleve vom Land NRW.

Sechs Kommunen im Kreis Kleve bekommen Landesmittel: Von NRW-weit 466,53 Millionen Euro aus der Städtebauförderung und dem Investitionspaket „Soziale Integration im Quartier“ fließen 10,97 Millionen Euro in sechs Kommunen des Kreises Kleve. Dazu erklären die CDU-Landtagsabgeordneten Margret Voßeler-Deppe und Günther Bergmann: „Mit dem Fördergeld können die Kommunen Maßnahmen zur zukunftsfesten Gestaltung unserer Heimat umsetzen. So wird Zukunft vor Ort gebaut.“

Im Einzelnen werden gefördert: Emmerich am Rhein mit 521.000 Euro im Rahmen des Programms „Aktive Zentren, Innenstadt 2025“ für die städtebauliche Anbindung der Schule an den Nonnenplatz, das Zentrenmanagement und die Bauberatung. Geldern mit insgesamt 2.070.000 Euro für den Stadtumbau West (Stadtkern Geldern) zwecks Ausbau und Umgestaltung von Bahnhof-, Gelder- und Breestraße (1.396.000 Euro) sowie für die Modernisierung des Sportplatzes in Walbeck durch Aufwertung eines Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz, wovon auch die Schüler profitieren (674.000 Euro). Kerken mit 1.067.000 Euro im Rahmen des Programms „Aktive Zentren Aldekerk und Nieukerk“ für vorbereitende Planungen und Prozessbegleitung bei den Umgestaltungen der Krefelder Straße in Nieukerk und des Rahmer Kirchwegs in Aldekerk.