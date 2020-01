Programm der SPD Straelen : SPD wird eine Robinie pflanzen

Auch in diesem Jahr wird die SPD Straelen in der "Allee der Jahresbäume" einen Baum pflanzen. Foto: SPD

Straelen Für das laufende Jahr haben sich Straelens Soziademokraten viel vorgenommen.

Der Vorstand der SPD Straelen sieht mit seinem Jahresprogramm für 2020 viel Arbeit auf sich und die Mitglieder zukommen. Vorsitzender Joachim Meyer: „Es wird ein Jahr der kommunalen Demokratie. Nach sechs Jahren stehen wieder Wahlen zu Stadtrat und Kreistag an.“ Tatsächlich war die aktuelle Wahlzeit der Gremien um ein Jahr verlängert worden, um Landräte und Bürgermeister wieder am gleichen Tag wählen zu können wie die jeweiligen Vertretungen der Bürgerschaft. Trotz des vermehrten Aufwandes und noch festzulegender Wahlveranstaltungen wird die Straelener SPD auch in diesem Jahr ihr gewohntes Veranstaltungsangebot wieder anbieten.

Mit wichtigen Personalentscheidungen werden sich die Mitgliederversammlungen des SPD-Ortsvereins beschäftigen müssen. Schon im März stehen nach zweijähriger Amtszeit die turnusmäßigen Vorstandswahlen an. Rechtzeitig wollen die Sozialdemokraten auch über die Unterstützung eines parteiübergreifenden Bürgermeisterkandidaten und über ihre Kandidaten für die Wahlkreise und für die Liste entscheiden. Am Wahltag, 13. September, wird es wieder eine Wahlparty geben. Stets wird neben den Personalfragen bei den Versammlungen der SPD ein Sachthema im Mittelpunkt stehen. Eines der SPD-Anliegen ist der Öffentliche Nahverkehr. Für Samstag, 18. April, bietet die Straelener SPD eine Veranstaltung zu der Frage an, ob der ÖPNV auf dem Lande in der heutigen Form eine Alternative zum Auto sein kann. Zudem gibt es wieder eine Sommeraktion. Mit dem Ortsverein Geldern soll es im Rahmen einer Radtour um stadtübergreifende Fragen wie die Niers-Renaturierung gehen. Beim jährlichen SPD-Baumpflanztag wird die Route der Jahresbäume an der Straße „Am Reitplatz“ in Auwel-Holt um den Baum des Jahres 2020 erweitert. Es ist die Robinie.