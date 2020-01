Aufleben von Karnevalsstradition im Altbierdorf : Dringend gesucht: Möhnen für Issum

An Altweiber muss auch Issums Bürgermeister Clemens Brüx seine Krawatte opfern. Foto: Gmeinde Issum/Gemeinde Issum

Es ist Tradition am Niederrhein, dass die Rathäuser an Altweiber gestürmt und die „Schlüsselgewalt“ für die Karnevalstage in die Hände der Narren gelegt wird. Frauen spielen an diesem Tag eine besondere Rolle.

Die närrische Jahreszeit ist eingeläutet, der Rathaussturm in den Kommunen an Altweiber steht kurz bevor. „Da geht noch was“, dachten sich einige Damen in der Altbiergemeinde Issum und erinnerten sich an die gute alte Tradition der Möhnen. Als alte Frauen verkleidet, erobern aktive Karnevalistinnen die Hoheit des Rathauses. Symbolisch wird in vielen Rathäusern dann auch der Schlüssel übergeben und so den Karnevalisten das Regiment bis zum Aschermittwoch überlassen.

In Issum soll auch die alte Tradition des Möhnen-Balls wieder aufleben. Dazu hat sich bei der Gemeinde Issum ein Altweiber-Organisationskomitee gebildet. Im Komitee ist neben Tanja Hans und Andrea Friedrich-Worschischek auch Angela Maes.

Info Der Vorverkauf hat begonnen Vorverkauf Karten können im Vorverkauf zu fünf Euro im Bürgerbüro der Gemeinde Issum und bei Geschenke & Farben Harder auf der Kapellener Straße 57 erworben werden. Tageskasse An der Tageskasse kosten die Karten sieben Euro. Am Altweiberdonnerstag, 20. Februar, ist die Tageskasse im Issumer Bürgersaal ab 14.11 Uhr geöffnet.

Sie erklärt, dass der Altweibertag bisher eher verwaltungsintern begangen wurde. Bürgermeister Clemens Brüx musste der karnevalistischen Tradition gemäß die Schlüsselgewalt den Narren überlassen. Danach wurde im Ratssaal gefeiert. „Natürlich waren dazu auch die Möhnen eingeladen“, sagt Angela Maes und auch eine kleine Abordnung von Ko&Ka kam vorbei. „Die Veranstaltung ist im Laufe der Jahre gewachsen“, sagt die Gemeindemitarbeiterin. Deswegen startet man nun den Versuch und macht die Veranstaltung öffentlich. Das Feiern wird in den Bürgersaal verlegt. Da ist mehr Platz als im Ratssaal.

Gesucht werden übrigens noch Möhnen. In der Vergangenheit schwankte die Zahl von fünf bis 25, mal war auch gar keine Möhne zu erblicken. Angela Maes weiß von einer festen Gruppen aus fünf Frauen aus Issum, die als Möhnen aktiv sind. Gerne dürften sich noch mehr Möhnen dazugesellen und an Altweiber das Issumer Rathaus „stürmen“, so der Wunsch der Organisatorinnen.

Wer die Tradition nicht kennt, hier noch einmal die genaue Beschreibung: Eine Möhne ist als alte Frau verkleidet. Wichtig sei, dass nicht erkennbar ist, wer hinter der Maskerade steckt, erklärt Angela Maes. Dazu bedienen sich echte Möhnen einer Gesichtsmaske, Handschuhen, Kopftuch oder Hut und langen, wallenden Kleidern. Gehäkelte Schultertücher und sehr großformatige Handtaschen in gedeckten Farben machen das Ensemble komplett. „Wir hoffen auf eine rege Teilnahme“, sagt Maes. Sie wünscht sich sehr, dass sich viele von der alten Tradition anstecken lassen. Die größere Feier im Bürgersaal ist ein Versuchsballon, der gestartet wird. Wenn es nicht klappt, wird es wohl keine Wiederholung der Veranstaltung im großen Stil geben.