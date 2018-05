Geldern : Gäste geben Seepark beste Noten

Das Team des Seeparks freut sich mit Heinz (li.) und Marc Janssen (re.) über die erneute Auszeichnung. Foto: seepark

Geldern "Holiday Check Award" mit einer Weiterempfehlungsquote von 99 Prozent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch wenn es ihn in den Vorjahren schon gab, so freut man sich aktuell im Hotel See Park in Geldern erneut über den "Holiday Check Award 2018". Schließlich gilt es im Bemühen um die Gäste nicht nachzulassen. Die Auszeichnung wird verliehen von "Holiday Check", dem größten deutschsprachigen Meinungsportal für Reise und Urlaub im Internet. Seepark-Chef Marc Janssen: "Die Auszeichnung basiert ausschließlich auf den Bewertungen der Kunden. Deshalb sind wir darauf besonders stolz und werden nicht nachlassen, auch weiterhin ganz vorne dabei zu sein.

" Zu den Voraussetzungen für die Auszeichnung gehört unter anderem eine Weiterempfehlungsquote von mindestens 90 Prozent. Mit 99 Prozent hat der See Park dabei eine Traumquote erreicht und sich sogar im Vergleich zum Vorjahr um einen Punkt gesteigert. Damit steht man auf Platz drei der Top-Hotels in NRW. Marc Janssen führt den Erfolg des Hotels, das sich sowohl als Tagungs- als auch als Wellnesshotel einen guten Ruf erarbeitet hat, darauf zurück, dass man ständig bemüht ist, den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen und die Angebote immer wieder zu attraktiveren.



zurück

weiter

Selbst im internationalen Vergleich der Wellnesshotels findet man das See Park Hotel mit seinen Top-Werten auf der Seite von Holiday Check in illustrer Umgebung zwischen Wellness-Tempeln in Dubai, Sri Lanka, Thailand, Österreich, Spanien und der Schweiz wieder. "Der Erfolg unseres Hotels ist aber insbesondere auch auf das große Engagement der Mitarbeiter zurückzuführen, ohne die solch eine Auszeichnung nicht denkbar wäre", so Janssen.

(RP)