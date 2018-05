Handball: Issums Männer sind reif für den Aufstieg

Issum Handball: Der TV Issum schrammte erneut in der Landesliga an der Meisterschaft vorbei. Ein neuer Anlauf wird gestartet.

"Ich sehe in der kommenden Saison keinen so dominanten Gegner, wie es Kapellen in diesem Jahr war", blickt Issums Trainer Oli Cesa voraus. Denn nach der Saison ist vor der Saison, und der Issumer Coach mit Aldekerker Wurzeln beschäftigt sich bereits mit den Kontrahenten. "Rhede will sicher hoch, wird in die Mannschaft investieren und definitiv oben dabei sein. Und wenn man Zweiter geworden ist wie wir, dann will man mindestens diesen Platz verteidigen, wenn nicht sogar besser sein." Erklärtes Ziel sei der Aufstieg dennoch nicht, wenngleich das Umfeld schon länger davon träumt. Auch Cesa selbst würde für seine eigene Vita gerne ein Handballteam in die Verbandsliga führen und dort trainieren. "Die aktuelle Mannschaft hätte auch das Potenzial dazu, aber dann müsste noch ein bisschen was passieren, was die personelle Ausstattung angeht." Die meisten Spieler entstammen der erfolgreichsten A-Jugend, die der TV Issum je zu bieten hatte - seitdem aber hapert es etwas am Unterbau im Verein. Zumindest, wenn man einen direkten Vergleich mit anderen Clubs in der Umgebung zieht.