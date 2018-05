Trotz Regen in Geldern: Kirmes-Bilanz fällt rundum positiv aus

Trotz Regen in Geldern

Kirmesdienstag in Geldern: Bürgermeister Sven Kaiser half beim Zapfen für seine Belegschaft. Foto: möw

Geldern Zum Abschluss gehörte der Festplatz gestern traditionsgemäß den Geldernern.

Strahlende Gesichter bei den Gästen wie bei den Schaustellern und Wirten. Die Gelderner Pfingstkirmes war bei perfektem Wetter ein großer Publikumsmagnet. "Der Regen am späten Montagabend machte da auch nichts mehr aus", so gestern das Fazit von Jürgen "Männlein" Giesen, dessen "Schwarzes Pferd" quasi das Epizentrum des Kirmesplatzes bildet und vor allem auch Anlaufpunkt Nummer eins für alle ist, die gegen ein Uhr in der Früh noch keine Lust haben, nach Hause zu gehen.