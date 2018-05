Geldern: Hausgemachte Burger und exotische Cocktails

Geldern Mit "True Love Burger & Drinks" haben sich die Nieukerker Antje und Thomas Kimnach in Geldern einen amerikanischen Traum erfüllt.

Frische Chilis sorgen dafür, dass der Chili-Burger seinen Namen auch verdient hat. "Der hat ordentlich Wumms", verspricht Antje Kimnach vom neuen Burger-Restaurant in Geldern. Das und eine schöne, gepflegte Cocktailbar habe in Geldern noch gefehlt, sagt die Nieukerkerin. Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas will sie die Lücke schließen. Seit vergangener Woche sind sie am Start.