Geldern: Wie Bürokratie Unternehmen bremst

Geldern Abgeordneter Stefan Rouenhoff spricht mit Andreas Pellens über Probleme.

Im Rahmen seiner Stadt- und Gemeindebesuche stattete Stefan Rouenhoff, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Kleve, dem Ponter Familienunternehmen "Pellens Hortensien" einen Besuch ab. Mit Bürgermeister Sven Kaiser, Ponts Ortsbürgermeister Rolf Pennings, Gelderns Wirtschaftsförderer Tim van Hees-Clanzett und dem Vorsitzenden der Gelderner CDU-Stadtratsfraktion, Friedhelm Dahl, ließ sich Rouenhoff unter anderem über die wirtschaftliche Ausrichtung des Unternehmens, die Marktsituation und den Einsatz von Arbeitskräften in einem spezialisierten Gartenbauunternehmen informieren.

Andreas Pellens beklagte den großen bürokratischen Aufwand, der bewältigt werden muss, um Migranten mit bereits geklärtem Bleiberecht einen Arbeitsplatz zu verschaffen: "Das wird mich auch in Zukunft nicht davon abhalten, den Leuten, die ich gerne einstellen würde, entsprechende Hilfestellung zu leisten. Ich glaube, dass wir über den Arbeitsplatz einen großen Teil zur Integration beitragen können." Rouenhoff: "Viele Mittelständler leisten einen entscheidenden Beitrag zur Integration, indem sie Flüchtlingen eine berufliche Perspektive eröffnen.

Vor welch großen bürokratischen Herausforderungen Mittelständler jedoch immer noch stehen, wenn sie Migranten mit Bleiberecht einstellen wollen, konnte ich heute aus erster Hand erfahren. Hier müssen schnellere und pragmatische Lösungen gefunden werden, nicht nur im Interesse der Unternehmer. Auch staatliche Transferleistungen können so reduziert werden." Bei dem Rundgang durch das Unternehmen, das im Augenblick 35 Mitarbeiter beschäftigt und Hortensien-Rohware nach ganz Europa, in den Nahen und Mittleren Osten und sogar in asiatische Länder verschickt, machte sich Rouenhoff ein Bild von den Abläufen.