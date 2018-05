Geldern : Ein Nachmittag mit den Großeltern

Geldern WANKUM Die Kinder und Erzieherinnen der Kita Maria Goretti luden an vier Tagen im April zu einem Großeltern-Nachmittag in den Kindergarten ein. Mit Spannung wurde die Ankunft von Oma und Opa erwartet. Nach dem Mittagessen ging endlich die Tür auf, und der lang ersehnte Besuch konnte kommen. Sofort zeigten die Enkel stolz ihre Gruppen und alles, was man im Kindergarten so spielen kann. Es wurde gemalt, gebastelt, gesungen, vorgelesen und natürlich auch Spiele gespielt.

Denn das ist mit Oma und Opa immer besonders schön. Nach einer kleinen Stärkung lockte die Sonne nach draußen. Auf dem Außengelände gab es noch viel, was die Kinder den Großeltern zeigen wollten, und so sah man nach kurzer Zeit überall kleine Gruppen im Sand spielen, schaukeln oder auf der Fahrbahn flitzen. Die Zeit verging leider viel zu schnell an diesem Nachmittag. Wie immer, wenn es besonders schön ist. Es hat allen viel Spaß gemacht.

(RP)