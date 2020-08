Gärtnerische Betriebshelfergemeinschaft Niederrhein : Wenn der Gärtner krank wird, ist schnell Hilfe zur Stelle

Gelderland Die Gärtnerische Betriebshelfergemeinschaft Niederrhein ist jetzt Mitglied im Netzwerk Agrobusiness Niederrhein und unterstützt die Unternehmen.

In einem Gartenbaubetrieb müssen die Pflanzen regelmäßig bewässert und die Bestellungen pünktlich an die Kunden ausgeliefert werden. Wenn das nicht klappt, weil der Unternehmer oder sein Ehepartner wegen Krankheit oder Unfall ausfällt, kann das die Existenz eines Gartenbaubetriebs gefährden. Damit in solchen Fällen ganz schnell Hilfe in den Betrieb kommt, wurde 1983 die Gärtnerische Betriebshelfergemeinschaft Niederrhein gegründet. „Es gab damals schon viele Betriebshelfergemeinschaften“, berichtet Franz-Willi Honnen, Geschäftsführer der Betriebshelfergemeinschaft. „Aber am Niederrhein gab es sie nur für die Landwirtschaft. Die Fachkenntnisse im Gartenbau sind jedoch sehr spezifisch. Und ein Melker aus einem Milchviehbetrieb wird nicht in der Lage sein, ohne Einführung einen Klimacomputer in einem Gewächshaus zu bedienen.“ Nun ist der Verein Mitglied im Netzwerk Agrobusiness Niederrhein.