Volleyball : Zu Gast in der Volleyball-Stadt

Der neue Eintracht-Trainer Eung-Zoll Chung (l.) mit den Lehrgangs-Teilnehmern, die aus ganz Nordrhein-Westfalen angereist waren. Foto: VC Eintracht Geldern

Geldern Gelungener Trainer-Lehrgang in der Gelderner Sporthalle „Am Bollwerk“. Der neue Eintracht-Trainer Eung-Zoll Chung hatte für die Teilnehmer aus ganz NRW wertvolle Tipps.

(mahei) Der neue Trainer des Volleyball-Regionalligisten VC Eintracht Geldern genießt in der Szene einen glänzenden Ruf. Der in Herne aufgewachsene Eung-Zoll Chung, in Sportlerkreisen besser als „Scholle“ bekannt, war als Übungsleiter unter anderen auch schon in der Männer-Bundesliga für den Moerser SC im Einsatz. Seit einem Jahr gehört der 41-Jährige zum Fortbildungsausschuss des Westdeutschen Volleyball-Verbandes.

In dieser Funktion versammelte Chung jetzt 17 angehende Volleyball-Trainerinnen und -Trainer aus ganz Nordrhein-Westfalen in der Gelderner Sporthalle „Am Bollwerk“ um sich, um die theoretischen und praktischen Grundlagen der Sportart zu lehren. Anschauungsunterricht lieferte die Demonstration einer professionellen Trainingseinheit mit den Gelderner Damen, die seit vielen Jahren eine glänzende Rolle in der vierthöchsten deutschen Spielklasse spielen. So erlebten die Teilnehmer aus nächster Nähe Übungen, die sie in Zukunft gezielt in den eigenen Trainingsalltag einbauen können.

Der Kursleiter legte großen Wert darauf, dass die Kandidaten die Übungen auch selbst absolvierten. Eintracht-Spielerin Katrin Baumann, die ebenso wie ihre Vereinskameradin Alexandra Otto am Trainer-Lehrgang teilnimmt, zeigte sich begeistert. „Eigene Fehler und Schwierigkeiten gehören dazu, wenn man ein Gefühl für die Übungen bekommen möchte“, sagte sie.

Eung-Zoll Chung seinerseits schwärmte von den äußeren Bedingungen, die sein neuer Verein zu bieten hat. „Die große Gelderner Sporthalle ist ideal für solch einen Lehrgang. Und der Vorstand der Eintracht hat sich wärmstens darum gekümmert, dass es uns an nichts gefehlt hat“, lobte der Mann, der in Sachen Volleyball schon weit herumgekommen ist. Eintracht-Vorsitzender Hartmut Harmsen nahm die Komplimente seines neuen Cheftrainers gerne an: „Wir freuen uns über jede Gelegenheit, etwas Werbung für unseren Verein und die Stadt Geldern machen zu können.“