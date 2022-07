Abschied in Mönchengladbach : Wirtschaftsprofessor Bieberstein geht in den Ruhestand

Mönchengladbach Nach fast 30 Jahren an der Hochschule Niederrhein hat Ingo Bieberstein seine Tätigkeit als Professor niedergelegt. Zum Abschied gab es einen Ehren-Elch für sein Lebenswerk.

(RP) Eine Ära an der Hochschule Niederrhein ist zu Ende gegangen. Nach 29 Jahren hat Professor Ingo Bieberstein seine letzte Vorlesung am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften gehalten. Der Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Marketing war seit 1993 an der Hochschule und bei seinen Kollegen sowie den Studierenden beliebt. Zum Abschied hat der 63-Jährige nun den sogenannten Ehren-Elch für sein Lebenswerk verliehen bekommen.

Bevor Bieberstein 1993 an die Hochschule Niederrhein berufen wurde, hatte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann und ein anschließendes BWL-Studium an der Universität Köln absolviert. Seine Promotion zum Thema Citymarketing wurde mit dem Förderpreis der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels ausgezeichnet. Über Stationen bei Henkel in Düsseldorf und der Cewe Color AG in Mönchengladbach führte ihn sein Weg an die Hochschule. Dort lehrte und forschte er zu Themen wie Konsumgütermarketing, Servicemarketing, Zufriedenheitsforschung und Einzelhandelsmarketing.