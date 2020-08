Kommunalwahl 2020 : Multifunktionsplätze sind das Herzensprojekt von Issums SPD

Issum Das Ärztehaus und die Ausstattung der Schulen sind zwei wichtige Themen für die Sozialdemokraten. Ihr Slogan lautet „Wir haben ganz Issum im Blick“.

„Wir haben ganz Issum im Blick“, lautet der Wahl-Slogan der SPD. Bereits vor zwei Jahren machten sich die Sozialdemokraten auf den Weg um herauszufinden, was den Issumern unter den Nägeln brennt. Die Ergebnisse halten nun Einzug in das Wahlprogramm. Immer noch weit vorne steht die ortsnahe, ärztliche Versorgung. „An der Idee Ärztehaus sind wir weiter dran“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sascha Kujath. Ebenfalls wichtig ist die Ausstattung der Schulen. Die zwei Grundschulen in Issum sollen erhalten bleiben, die Eltern sollen mehr Wahlfreiheit bekommen durch die Einführung des verlässlichen Halbtags.