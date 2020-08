Fußball : Der SC Auwel-Holt will in der Kreisliga A in die Aufstiegsrunde

Der SC Auwel-Holt will in der Kreisliga A in die Aufstiegsrunde

Straelen Der neue Trainer Carsten Schaap kann unter anderem auf drei Neuzugänge setzen, die in der vergangenen Saison noch in der Bezirksliga gespielt haben.

Beim Sport-Club Blau-Weiß Auwel-Holt hat sich einiges getan. Nachdem der ehemalige Coach Lars Allofs im vergangenen Jahr seinen Abschied zum Ende der Saison 2019/2020 verkündet hatte, fand sich in Carsten Schaap schnell ein adäquater Ersatz für den Job an der Linie. Der 31-Jährige hatte zuvor vier Jahre lang die zweite Mannschaft der Sportfreunde Broekhuysen in der B-Liga trainiert. Zum Abschied gelang ihm glatt noch der Aufstieg. So kann sich Schaap auf ein baldiges Wiedersehen mit seinen alten Kollegen freuen.