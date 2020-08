Kollision auf der Walbecker Straße in Kevelaer : 20-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Kevelaer An der Kreuzung Walbecker Straße / Südstraße kam es zu einem schweren Unfall.

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch in Kevelaer. Ein junger Mann wurde dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei waren gegen 12.15 Uhr sowohl ein 38-Jähriger aus Kevelaer in seinem Mercedes Sprinter als auch ein 20-Jähriger aus Wachtendonk in seinem Opel Astra auf der Walbecker Straße in Richtung Lüllingen unterwegs.