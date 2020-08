Kollision in Neuss : Schülerin bei Unfall schwer verletzt

Die Schülerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Neuss Am Dienstagmorgen, gegen 7.50 Uhr, kam es in Reuschenberg an der Ecke Nachtigallenstraße / Finkenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin verletzt wurde.

Das teilt die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 51-jährige Neusserin mit ihrem VW auf der Finkenstraße. Sie wollte nach links in die Nachtigallenstraße abbiegen. Dabei kam es in Höhe des Kreuzungsbereiches zur Kollision mit einer 16-jährigen Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg die Nachtigallenstraße entlang in Richtung Chrysanthemenstraße unterwegs war. Die Schülerin kam dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW und am Fahrrad entstanden Sachschäden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

(NGZ)