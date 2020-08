Zweiter Corona-Test nach Hochzeit : Kinder erneut positiv getestet

GELDERN Nach den Corona-Fällen bei einer Hochzeit sind die Schüler weiter in Quarantäne. Sie sollen auch erst einmal nicht in die Schule gehen.

Besondere Vorsicht vor dem Schulstart hatte Bürgermeister Sven Kaiser nach den Corona-Fällen bei einer Hochzeit gefordert. Wie berichtet, hatten sich 62 Gäste bei einer Feier in Rheinberg infiziert, darunter war auch eine Reihe von Schulkindern. Daher hatte die Stadt Geldern gefordert, dass die Kinder noch einmal getestet werden und ein negatives Ergebnis vorliegen muss, bevor sie wieder in die Schule gehen. Der Kreis hat, wie berichtet, 45 Personen noch einmal getestet. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. „Von den 45 Nach-Testungen der Gelderner Gäste hatten acht ein positives und 37 ein negatives Laborergebnis“, berichtet Ruth Keuken, Sprecherin des Kreises Kleve. Sieben der dabei positiv getesteten Kinder waren bereits zuvor positiv getestet worden, so dass sich die Zahl der Corona-Fälle lediglich um ein weiteres Kind erhöht habe, das von einem Haushaltskontakt „hochgestuft“ wurde. „Einige Labor-Ergebnisse waren nur noch „schwach positiv“. Bezüglich dieser Ergebnisse tauscht sich das Gesundheitsamt noch mit dem Labor aus, um eine Aussage zur Infektiosität der betroffenen Kinder zu erhalten“, so die Kreis-Sprecherin.

Herbert van Stephoudt, Sprecher der Stadt Geldern, stellt klar, dass bislang keines der betroffenen Kinder in die Schule gegangen sei. „Wir bearbeiten und betreuen diese Angelegenheit in sehr engem Austausch mit dem Kreis Kleve. Auch mit den Schulen sind die Fälle ständig kommuniziert worden. Daher konnte gewährleistet werden, dass niemand der infizierten Personen zwischendurch in die Schule gegangen ist“, so van Stephoudt. Darauf werde sorgfältig geachtet. Da Tests an verschiedenen Tagen stattfanden, sind Quarantäne-Zeiten teilweise bereits ausgelaufen. Zum Teil befänden sich auch Kinder noch in der Quarantäne. Zu beachten sei dabei auch, ob Kinder in einem Haushalt leben, in dem sich noch eine weitere infizierte Person befindet. Dann verlängere sich die Quarantäne entsprechend.