Zusammenstoß : Unfall mit drei Verletzten in Haan

Unfall mit drei Verletzten in Haan

Haan Als er von der Erkrather Straße in die Düsseldorfer Straße abbiegen wollte, hat ein 18 Jahre alter Haaner offenbar ein Auto übersehen. Bei dem Unfall verletzten sich drei Menschen.

Drei Verletzte, 15.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochabend an der Kreuzung Düsseldorfer Straße, Erkrather Straße in Haan. Das teilte die Polizei mit.