Handball : Mädchen-Team des ATV will in die Bundesliga

Trainer René Baude muss mit seinem Team wenigstens Platz drei in der Gruppe erreichen. Foto: Roland Beyer

Aldekerk Die Mannschaft von Trainer René Baude startet am Wochenende in die Qualifikation für die höchste Spielklasse. Sie trifft in ihrer Gruppe auf fünf Kontrahenten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Zum Ende der vergangenen Saison war Trainer René Baude mit der Mädchen-Mannschaft des TV Aldekerk an der direkten Qualifikation für die neue Bundesliga-Spielzeit knapp gescheitert. So muss er sich jetzt mit seinem neu formierten Team erst gegen die Mitbewerber aus den Handball-Verbänden Mittelrhein und Niederrhein neu für die höchste deutsche Spielklasse qualifizieren.

Unterdessen hat der Deutsche Handball-Bund (DHB) den Modus der Jugend-Bundesliga der Mädchen noch einmal angepasst. Angesichts der Corona-Pandemie und der notwendigen Hygienekonzepte verzichtet der Jugend-Spielausschuss des DHB auf die vorgesehenen Vorrunden-Turniere. Er plant stattdessen Einzelspiele in den insgesamt acht Vorrunden-Gruppen. Eine Turnierform, wie in den vergangenen Jahren, erwies sich nach Rückmeldungen der Vereine auch aufgrund regional unterschiedlicher Regelungen als nicht praktikabel. Die Anzahl der Mannschaften für die Jugend-Bundesliga ist von 24 auf 40 erhöht worden. Im geplanten Modus kann jedes Team somit zweimal in eigener Halle antreten. Start soll am 26. September sein. Aus den acht Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich dann jeweils zwei Mannschaften für die Zwischenrunde.