Kreis Kleve : Handwerkerschaft wählt Kreis-Chef Achim Zirwes ab

Kreis Kleve Es gab eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Dabei wurde überraschend Achim Zirwes als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Kleve abgewählt. „Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit war nicht mehr möglich“, heißt es.

Achim Zirwes ist nicht mehr länger Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Kleve. Das bestätigte am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion Kreishandwerksmeister Ralf Matenaer. Demnach gab es am Dienstag, 18. August, eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Dabei wurde Zirwes als Geschäftsführer abgewählt. Den ungewöhnlichen Schritt begründet Matenaer wie folgt: „Eine vertrauensvolle und zukunftsweisende Zusammenarbeit mit Herrn Zirwes war und ist nicht mehr möglich.“ Weitere Auskünfte dazu, was genau vorgefallen ist und zu der Abwahl geführt hat, wollte Matenaer nicht geben.